Доллар продолжит отстаивать отметку 60 руб.

В среду рубль умеренно просел в парах с иностранными валютами. Причем в очередной раз динамика валюты пошла вразрез с настроениями на рынке нефти, где котировки Brentвернулись к верхней границе текущего диапазона вблизи уровня 53. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,28% и 0,36% до 59,98 руб. и 70,56 руб. соответственно.



Рубль перешел в оборону после недавнего подъема, последовав за остальными рисковыми активами, которые пострадали от очередного обострения отношений между США и КНДР. Этот фактор давления затмил позитивные сигналы с рынка черного золота. Brentполучила поддержку на благоприятных данных от Минэнерго, отразивших масштабное падение запасов сырой нефти и объемов добычи. Хотя увеличение запасов бензина несколько смазало позитивную картину. Отсутствие позитивной реакции нашей валюты на рост котировок нефти также говорит не только о более сильном влиянии геополитики, но и об общем дискомфорте на российском рынке и послевкусии санкций со стороны США и Европы.



В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит тестировать заветный уровень 60 руб. После закрытия российского рынка нефть добралась до недельных максимумов, но снова не отважилась покуситься на отметку 53. Если цены сумеют сохранить позиции, на старте торгов рубль может попытаться укрепиться, особенно если давление на доллар усилится после неудачных попыток восстановления накануне. Так, при пробое поддержки на 59,80 руб. доллр может нацелиться на 59,65 руб.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс







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