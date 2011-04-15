Рубль препятствует росту ММВБ

На утренних торгах российские фондовые индексы попытались вернуться к росту после вчерашних продаж, получив поддержку со стороны нефтяного рынка. Но под воздействием негативного внешнего фона и укрепления рубля ММВБ не смог удержать позиции и вышел в зону отрицательных значений. К 14.40 мск. рублевый бенчмарк снижается на 0,15% до 1973. РТС повышается на скромные 0,17% до 1037 пунктов. Нефть сорта Brent обновила 2,5-месячные максимумы и отстаивает уровень 53. На этом фоне рубль торгуется с бычьим уклоном.



В «голубых фишках» преобладают негативные настроения. Котировки «Алросы» теряют почти 2%, отыгрывая слабые данные по продажам, объем которых в июле оказался минимальным за последние 7 месяцев в основном под влиянием сезонного фактора. Выручка компании от продажи алмазо-бриллиантовой продукции упала в прошлом месяце почти на 20% по сравнению с июнем. Акции «Аэрофлота» дешевеют в пределах 0,5% на сообщениях о намерении ФАС проверить компанию на предмет ценового сговора с конкурентами.



Бумаг АФК «Системы» торгуются с небольшим повышением. Сегодня компания заявила, что готова разрешить спор с «Роснефтью» мирным путем при условии, если суд привлечет к делу независимого эксперта, который подтвердит, что «Башнефть» действительно понесла убытки вследствие действий «Системы».



Внешний негатив сегодня сдерживается за счет удорожания нефти, хотя нерешительность инвесторов в связи с обострением геополитической ситуации вокруг Северной Кореи сохраняется. Если рубль отстоит позиции и останется в плюсе до конца дня, ММВБ будет сложно вернуться в зеленую зону и преодолеть отметку 1980 пунктов. В свою очередь, подтверждение пробоя уровня 53 долларов за баррель Brent способно укрепить позиции российской валюты.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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