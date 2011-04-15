Рублю мешает нефть

В первой половине торгов четверга рубль пытался укрепиться, но все испортил локальный разворот нефтяных котировок, которые рухнули с 2,5-месячных максимумов, утратив отметку 52. Также свою лепту внесла геополитика. В итоге доллар и евро подорожали на 0,21% и 0,29% до 60,11 руб. и 70,77 руб. соответственно.



Рубль сам по себе вполне готов к возобновлению подъема и с удовольствием рвется в бой в моменты роста нефти. Но нестабильность на сырьевых площадках подрывает эти попытки. Добавляется и фактор всеобщего бегства из рисковых активов, к коим относится и наша валюта. Напряженность геополитической обстановки не спадает. Напротив, градус накаляется с новой силой. Накануне вечером Трамп заявил, что угроза «огня и ярости» в отношении КНДР, возможно, была слишком мягкой, из чего следует, что, во-первых, уже сегодня мы можем услышать ответную реакцию корейцев, а во-вторых, возрастает вероятность дальнейшей эскалации конфликта.



В этих условиях, несмотря на все еще слабые позиции доллара, российская валюта будет оставаться уязвимой. Но сегодня у рубля может появиться шанс на возобновление роста. Для этого потребуется соблюдение двух условий: покупок Brent, которая находится на привлекательных уровнях после просадки, а также снижения доллара в случае выхода слабых показателей потребительской инфляции в США. В противном случае доллар будет укреплять позиции над уровнем 60 руб.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс







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