Нефтяные цены не смогут поддержать рубль

На пятницу, 11 августа 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы: 59,93 рублей за 1 доллар и 70,27 рубля за 1 евро.



Нефтяные цены корректируются в район 51,5 долларов за баррель смеси Brent после выхода отчёта ОПЕК. Несмотря на рост добычи в США, Ливии, он показал снижение уровня запасов в мире и повысил прогноз по спросу на 100 тыс. баррелей в сутки. Сейчас запасы в мире составляют 3 млрд. барр. и на 250 тыс. превышают среднее значение за 5 лет, к которому стремится ОПЕК. Если добыча в ОПЕК не будет дальше расти и останется стабильной - около 33 млн. баррелей в сутки, к чему призывает руководство ОПЕК , то запасы постепенно продолжат снижаться, что поддержит цены и в перспективе приведёт Brent к 54-55 долларов за баррель.



Для рубля сохранение относительно высоких цен нефти оказывает поддержку и не даёт сильно упасть. Хотя прочие мощные факторы - против нашей валюты. Это уход от рисков из-за усиления напряженности между США и Северной Кореей, сезонное увеличение импорта, санкционная война, повышение доллара в мире в последние дни. Всё это в совокупности всё же будет приводить к ослаблению рубля. В случае преодоления сопротивления 60,7 руб/доллара, пара уйдёт к уровням около 62 руб/доллар.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд







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