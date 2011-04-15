Рынок США: геополитика вызвала всплеск волатильности

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе (S&P500: -1,45%) в третий раз подряд на фоне обострения отношений между США и Северной Кореей.



Сильнее других снизились технологический и финансовый сектора, традиционный для подобных ситуаций рост показал дивидендный сектор коммунальных услуг.

Курс доллара понизился по отношению к евро на 0,13%, основная валютная пара закрылась на уровне 1,1775.



Дональд Трамп снова потребовал от северокорейского лидера Ким Чен Ына прекратить угрозы и закрыть программу по разработке крылатых ракет, в которую, по предварительным данным, инвестируется более $2 млрд. Из последних новостей следует, что КНДР, возможно, уже имеет межконтинентальную ядерную ракету, поэтому ее агрессивные намерения воспринимаются крайне серьезно. На данный момент образовалось два лагеря. В первый вошли те, кто поддерживает взвешенный подход, рассматривая КНДР как ядерную державу. Во втором объединились те, кто считает, что нужно жестко ограничить военные амбиции страны из-за больших рисков развязывания ею атомной войны.

Венчурный фонд Benchmark Capital подал иск в суд на бывшего главу Uber Трэвиса Каланика с требованием убрать его из совета директоров. Претензии фонда главным образом заключаются в том, что Каланик якобы ввел инвесторов в заблуждение, пытаясь замять факты сексуальных домогательств внутри компании, эпизод с изнасилованием девушки в Индии, а также судебный иск от Alphabet (ex. Google). Представитель Каланика заявил, что обвинения не имеют под собой реальных оснований, а цель иска Benchmark Capital — забрать у создателя самого дорого стартапа его детище. Создатели стартапов и так не очень любят инвесторов, поскольку им приходится просить у них денег. Теперь же прецедент с иском Benchmark Capital может спровоцировать долгосрочную негативную реакцию в Силиконовой долине. На краткосрочном горизонте создавшаяся ситуация лишь добавляет негатива в и без того нерадужный новостной фон.



На фоне растущей агрессии со стороны Северной Кореи индекс волатильности вырос до максимума с начала года и достиг 16,5. Дональд Трамп заявил, что если КНДР не прекратит тестирование новых ракет и не перестанет угрожать военным базам США, то ей придется испытать на себе всю военную мощь США. На этом фоне рынки продолжат острее реагировать на ситуацию с Северной Кореей, поскольку сезон отчетов заканчивается, а сезон отпусков только начался.



Отсутствие других новостей будет двигать основные фондовые индексы Америки вниз. По нашим прогнозам, в эту пятницу, 11 августа, S&P500 закроется снижением в районе 0,5% и завершит неделю около 2410 пунктов.



Сегодня в 17:30 по мск будут опубликованы данные по динамике индекса потребительских цен. Рассчитываем, что они окажутся на уровне ожиданий (+0,2%), поэтому заметной реакции фондового рынка и FX не вызовут.





Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.