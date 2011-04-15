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11.08.2017

США и ОПЕК поменялись ролями

В прошлом месяце нефть наконец подорожала, а накануне обновила 2,5-месячные максимумы по сорту Brent, возрадовавшись дальнейшему спаду активности на сланцевых месторождениях США. Но как только ОПЕК напомнила о своих неудачах, оптимизм быстро сошел на нет, и игроки принялись фиксировать прибыль по длинным позициям.

Накануне ОПЕК рапортовала о том, что в прошлом месяце добыча в странах-экспортерах выросла максимально с декабря 2016 года. И после этих известий повышение прогнозов спроса на энергоносители оказалось бездейственным. Похоже, США и ОПЕК поменялись ролями, и теперь картель выступает фактором давления на цены, тогда как падение запасов и добычи в Штатах подбадривает сырьевые площадки.

Не привнес оптимизма и сегодняшний доклад МЭА, отразивший снижение уровня исполнения обязательств странами ОПЕК до 75%, что стало самым низким значением с января этого года. Разбивка по странам выглядит еще более тревожной. Так, дисциплина в Венесуэле составила менее 30%, а в Ираке – всего 34%. Эти цифры сигнализируют о том, что производителям все сложнее урезать добычу, поскольку эти меры вредят бюджету, но не приносят видимых результатов.

Сегодня баррель Brent обновил недельные минимумы на отметке 51,30 и пока удерживается над уровнем 51, пробой которого может ускорить ликвидацию лонгов. Удержать котировки от дальнейшего падения может вечерний отчет Baker Hughes, если укажет на сокращение числа активных буровых в США.


Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс

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