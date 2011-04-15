Давление на рубль может ослабнуть

В минувшую пятницу рубль укрепился к доллару, хотя позитивная динамика нашей валюты была по большей части обусловлена ослаблением позиций «американца» на слабых данных по инфляции. Нефть, которая попыталась вернуться к росту во второй половине дня, подавала невнятные сигналы. По итогам сессии доллар подешевел на 0,4% до 59,86 руб., а евро набрал символические 0,08%.



Невзирая на локальное укрепление, рубль чувствует себя неуверенно. На валюту давит волатильная и нестабильная ситуация на рынке нефти, которая подешевела по итогам минувшей недели, хотя также успела обновить 2,5-месячные максимумы. Такая неустойчивая динамика заставляет многих игроков держаться подальше от рубля, который к тому же выглядит менее привлекательно из-за недавнего ужесточения антироссийских санкций. Кроме того, на рубль как на рисковый актив сейчас давит геополитика.



Но при этом воздерживаться от более серьезных просадок рублю удается за счет слабости доллара, который продолжает страдать от слабой статистики, снижающей шансы на третье в этом году повышение ставки ФРС. Локально российскую валюту в ближайший период способен поддержать налоговый период, который вкупе с потенциальным возвращением спроса на нефть может даже обусловить некоторое улучшение настроений по рублю. Однако существенного роста вряд ли стоит ожидать, особенно на фоне присутствия понижательных рисков со стороны сырьевого сегмента. В частности, на прошлой неделе число буровых в США увеличилось на 3 единицы, что сулит рост добычи, о котором на этой неделе может сообщить Минэнерго США.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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