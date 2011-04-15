Китай снова замедляется

Неприятным сюрпризом для мировой экономики стал очередной макроэкономический пакет из Китая. Теперь уже точно нет сомнений - Китайская экономика снова замедляется. Все июльские основные показатели оказались хуже прогноза, а данные по промпроизводству и розничным продажам - вообще ниже трендовых значений (промпроизводство выросло за год на 6.4 проц. при средних около 8). Понятно, что это будет оказывать влияние на динамику валют emerging markets. Первым просел австралийский доллар, котировка снизилась на 0.2 проц. В течение дня можно ожидать давление на нефть, тут еще фактор роста буровых в США (плюс 3 шт.) будет оказывать негативное влияние.



Как следствие, российский рубль имеет шансы потерять к доллару около 0.5 проц. Единственным фактором поддерживающим нашу валюту может оказаться напряженность с ликвидностью на межбанковском рынке о чем говорит обьем операций репо по фиксированной ставке 10 проц.В пятницу он был максимальным за год 666 млрд. руб.





Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»



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