Ниже уровня 1940 пунктов игра от «лонга» станет опасной

Закрытие прошлой недели по индексу ММВБ состоялось на уровне 1944,83 пунктов (-0,44%).



С одной стороны, ничего страшного не произошло, почти нейтральное закрытие недели уравновешивает шансы покупателей и продавцов.



С другой стороны, есть определенный ряд минусов. Например, ни одна неделя пока так и не была закрыта выше уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на неделях и выше зоны 1965-1970 пунктов. А это, как ни крути, непростой рубеж.



Второй минус заключается в том, что индекс ММВБ вернулся к линии поддержки текущего тренда на повышение от 15 июня, который проходит через уровень 1945 пунктов. Вот буквально ход в 5-10 пунктов ставит под сомнение устойчивость данного рубежа и вообще дальнейшего роста нашего рынка.



И самое неприятное - это дивергенция между вершинами от 17 июля и 8 августа по осцилляторам MACD и RSI. А также тот факт, что пока весь этот рост похож не более чем на тест пробитого ранее 2,5-летнего растущего тренда снизу. То есть сейчас мы бьемся в него как в сопротивление и если уйти выше так и не получится, то при условии сначала пробоя уровня 1940 пунктов вниз, а потом и недельного фрактала на продажу на уровне 1904,26 пунктов, нас ждет новое погружение.



Сильные бумаги, такие как Сбербанк, Аэрофлот, НЛМК и прочие лидеры могут еще долго разворачиваться. А вот Газпром, Роснефть, Новатэк и те акции, чьи недельные форматы уже изобилуют сигналами на снижение, могут после небольшого отскока наверх, продолжить свое падение.



Так что самое время проявить внимательность и бдительность.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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