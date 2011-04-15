На рынки постепенно возвращается спрос на риск

Накал вокруг КНДР постепенно сходит на нет, тогда как представители Белого дома поспешили убедить мир в отсутствии угрозы ядерной войны. В понедельник, 14 августа, на рынки начал постепенно возвращаться спрос на риск. Индикатор страха VIX опустился на 4 п. Золото продолжило снижение, на текущий момент за тройскую унцию металла дают менее $1290. Европейские фондовые индексы демонстрируют уверенную прибавку, в среднем, на 1.2%. Американские индикаторы рынка акций открылись в положительной зоне. Торговля на глобальных площадках в целом, в частности, в сегменте развивающихся рынков, осуществляется в позитивном ключе. Нефть Brent вновь отстояла уровень $52 за баррель.



Рублевый и долларовый фондовые индексы ММВБ и РТС в понедельник, 14 августа, также показывали движение в повышательном тренде. Индекс ММВБ в ходе торгов поднялся на 0.5% до 1955 п., бенчмарк РТС вырос на 0.9% до 1030 п. Курс доллара США при стабильной нефти опустился до 59.7 руб./$. Между тем на ближайшую перспективу мы по-прежнему считаем отметку 59.5 руб./$ своего рода локальным пределом укрепления рубля.





Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»



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