Аукцион ЦБ РФ поддержит рубль

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 15 августа, установил на уровне 59,80 рублей за единицу американской валюты и 70,66 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы доллара и евро снизились на 0,65% и 0,12% соответственно.



Что касается доллара США, то с одной стороны эксперты ухудшают прогнозы по нему после выхода более слабых данных по инфляции. А с другой живут надеждой, что протокол заседания ФРС от 25-26 июля может поддержать валюту. Напомним, что некоторые члены FOMC заявляли о возможном сокращении баланса уже в сентябре.



Сегодня спрос на отечественную валюту могут подтолкнуть сразу два события - начало налогового периода и аукцион трехмесячных купонных облигаций. Аукцион по размещению выпуска состоится сегодня на Московской бирже, а запуск этого механизма позволит изъять с рынка избыточную ликвидность.



Как считают отдельные эксперты, такие короткие вложения в облигации создадут альтернативу вложениям в валюту.



При этом несмотря на небольшую коррекцию цен на нефть, позиции рубля относительно прошлой недели почти не изменились. Ситуация может переиграться в любую минуту в случае ухода котировок нефти марки Brent под уровень 50-50,50$ за баррель.



А пока сохраняется шанс отката курса доллара в район 58,80-59 рублей, и шанс возврата курса евро к уровню 68,80-69 рублей.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.