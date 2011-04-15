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15.08.2017

Рубль попытается игнорировать нефтяной пессимизм

Рубль показал стабильные торги с бычьим уклоном в ходе торгов понедельника. Укрепление в паре с евро носило более выраженный характер на фоне повсеместной коррекции единой валюты. Но при этом рубль показал стойкость против доллара, несмотря на улучшение его настроя и удешевление нефти. По итогам сессии доллар и евро снизились на 0,08% и 0,45% соответственно.

Российская валюта почувствовала себя увереннее прежде всего на фоне спада напряженности на геополитическом фронте после того, как власти США намекнули на поиски дипломатических путей разрешения ситуации с КНДР. Возвращение спроса на рисковые активы нашло отражение и в динамике нашей валюты, что вкупе со спросом экспортеров на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода в РФ позволило рублю проигнорировать обвал нефтяных котировок, которые упали на прогнозе Минэнерго США, отразившем перспективы роста добычи черного золота в стране.

Уже после закрытия российского рынка Brent продолжила снижение и потеряла внутри дня более 2,5%, достигнув минимумов 26 июля. И возвращение котировок под отметку 51 рубль вряд ли сможет проигнорировать, по крайней мере, в начале сессии. При этом потенциально позитивными факторами для валюты могут стать фактор начала налоговых выплат и возможное ослабление доллара в случае выхода слабой статистики по розничным продажам в Штатах. С технической точки зрения пара доллар/рубль, которая накануне отметилась на минимумах текущего месяца в районе 59,52 руб., также подвержена понижательным рискам.


Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

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