Индекс ММВБ приближается к «опасной» зоне. «Медведи» начеку

Новая неделя на российском рынке акций началась с локального повышения индекса ММВБ на 0,36% до уровня 1951,75 пунктов. Повышение повышением, но на сердце неспокойно...



Неспокойно от того, что нефть, чья стоимость еще на прошлой неделе поднималась до отметки 53,64$ за баррель вновь откатилась к уровню 51$ за баррель. К тому же неудачная попытка прорыва консолидации 51,50-53$ за баррель вверх может обернуться печальным обрывом вниз. Особенно если котировки не удержат уровень 50-50,50$ за баррель, через который проходит локальный тренд на повышение от 21 июня. В этом случае риски возврата цен на нефть в диапазон 47-48$ за баррель существенно возрастут.



Не зря же в пятницу на рынке случился фикс по многим бумагам, в результате которого отдельные представители вернулись в «медвежью» фазу.



Не хочу нагнетать, но по дневному формату сам индекс ММВБ сейчас удерживается лишь благодаря линии поддержки, соединяющей отметки 1774,56 и 1904,26 пунктов и уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Две других скользящих средних - ЕМА100 и ЕМА200 на днях расположились сверху, и как только продавцам удастся увести индекс за ключевые рубежи, возрастет угроза его отката в районы 1900-1905 и 1850-1855 пунктов соответственно.



Первая зона, как я уже отмечала, соответствует минимумам июля и недельной скользящей средней ЕМА100. Вторая зона - это 61,8% уровень коррекции к росту 1774,56-1989,77 пунктов, который попадает на отметку 1856,77 пунктов.



Сигналы к игре на понижение придут при уходе индекса ММВБ под уровень 1940 пунктов и усилятся в случае пробоя отметки 1904,26 пунктов вниз.





Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд









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