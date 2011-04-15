Российский рынок может продолжить падение

Нефтяные котировки во вторник утром пытаются расти на 0,2% после сильного обвала накануне, сейчас за Brent дают около 50,8 доллара за баррель. Инвесторы ждут выхода официальных данных по запасам сырья в США, которые ожидаются в среду в 17.30 мск.



Американские фондовые индексы вчера выросли на 0,6-1,3%, это больше похоже на коррекционное движение вверх после волны распродаж, которая захлестнула рынок акций в последние дни. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, что инвесторы увидят в протоколах ФРС по поводу процентной ставки, они будут опубликованы завтра в 21.00 мск.



Российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит падение, индекс РТС сегодня может упасть на 1%. Игроки опасаются дальнейшего падения нефти в цене, что уведет котировки многих отечественных акций вниз. Кроме того, появилась информация о плохих результатах Газпрома, эмитент отчитался о снижении чистой прибыли в первом полугодии 2017 года более чем в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это на фоне роста выручки почти на 6%.



Курсы доллара и евро сегодня останутся вблизи отметок 59,9 и 70,4 рубля.



На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по розничным продажам в США, которые выйдут в 15.30 мск.





Аналитик АЛОР РБОКЕР Кирилл Яковенко



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