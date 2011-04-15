Доллар существенно ослаб к корзине мировых валют на фоне роста геополитических угроз, связанных с конфликтом с Северной Кореей. В первую очередь доллар ослаб к евро и швейцарскому франку, поскольку игроки пытаются найти защитные активы, которые позволят сохранить свои средства в условиях волатильности.



Стоит отметить, что крупные игроки также настроены против доллара, согласно данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC), по итогам недели, завершившейся 8 августа, чистая короткая позиция по доллару к корзине ключевых валют выросла на 40 тыс. позиций, достигнув рекордной с 2013 г. отметки 232 тыс. позиций, а совокупный объем чистых коротких позиций по доллару к ключевым валютам достиг $10,23 млрд – рекордный уровень с января 2013 года.



Вторая волна ослабления доллара может дать рублю шанс на небольшое укрепление – до 58,8 руб. за доллар. Однако, учитывая фактор платежного баланса и негативной динамики цен на нефть, мы ожидаем, что курс доллара все же преодолеет отметку 61 руб.





Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо Банка



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.