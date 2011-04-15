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15.08.2017

Доллар существенно ослаб к корзине мировых валют на фоне роста геополитических угроз

Доллар существенно ослаб к корзине мировых валют на фоне роста геополитических угроз, связанных с конфликтом с Северной Кореей. В первую очередь доллар ослаб к евро и швейцарскому франку, поскольку игроки пытаются найти защитные активы, которые позволят сохранить свои средства в условиях волатильности.

Стоит отметить, что крупные игроки также настроены против доллара, согласно данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC), по итогам недели, завершившейся 8 августа, чистая короткая позиция по доллару к корзине ключевых валют выросла на 40 тыс. позиций, достигнув рекордной с 2013 г. отметки 232 тыс. позиций, а совокупный объем чистых коротких позиций по доллару к ключевым валютам достиг $10,23 млрд – рекордный уровень с января 2013 года.

Вторая волна ослабления доллара может дать рублю шанс на небольшое укрепление – до 58,8 руб. за доллар. Однако, учитывая фактор платежного баланса и негативной динамики цен на нефть, мы ожидаем, что курс доллара все же преодолеет отметку 61 руб.


Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо Банка

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