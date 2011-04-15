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15.08.2017

Рубль продолжает снижение

Рубль продолжает снижение, почти вплотную вновь подойдя к отметке в 60 за доллар. Штурм этого уровня должен состояться в ближайшее время и еще до конца дня российская валюта может перешагнуть психологически важный уровень.

При этом рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильное падение цен на нефть. Стоимость Brent уже находится около $50,7 за баррель, хотя совсем недавно котировки были выше $52.

Основной причиной стабильности стал спрос экспортеров на рубли в преддверии налогового периода, а также общее возвращение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне снижения геополитических рисков.

Но для рубля ситуация все равно не складывается позитивно. Иностранные инвесторы выходят из рублевых активов еще с февраля, сейчас это начали активно делать крупные российские инвесторы. Пока речь идет о фондовом рынке, с которого средства выводятся для того, чтобы переложиться в евробонды. То есть спрос на рублевые активы со стороны инвесторов будет низкий, и даже ОФЗ в скором времени может демонстрировать разворот.

Поэтому пока нет оснований для того, чтобы ждать укрепление рубля в среднесрочном периоде, а вот ослабление продолжится достаточно скоро.


Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка

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