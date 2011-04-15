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16.08.2017

Рубль может продолжить умеренный подъем

Рубль прибавил в весе, невзирая на укрепление доллара и нестабильную обстановку на сырьевых площадках. Впрочем, вечерний отскок котировок нефти от очередных минимумов послужил опорой для российской валюты, которая также выиграла от начала налогового периода и размещения купонных ОБР. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,26% и 0,71% до 59,71 руб. и 70,05 руб. соответственно.

Рубль стойко переносит приступы волатильности на рынке черного золота и улучшение настроя доллара в парах с основными валютами. Противодействующими факторами выступают спад геополитической напряженности и, соответственно, возвращение интереса к рисковым активам, к коим относится и наша валюта; начало периода налоговых выплат – хотя пока с этого фронта идет лишь умеренная поддержка; локально – вчерашнее успешное размещение тестового выпуска купонных ОБР, где спрос превысил предложение. Все это нивелирует оживление быков по доллару, которые накануне возрадовались сильным данным по розничным продажам в США.

Сегодня рубль может продолжить рост, причем уже при поддержке нефти, которая все же вышла в плюс по итогам вчерашних торгов. Данные API отразили очередное внушительное падение запасов нефти в США, на 9,2 млн баррелей. Если сегодняшние официальные цифры от Минэнерго выйдут в аналогичном ключе, Brent сможет развить восстановление. Фактором риска для доллара сегодня выступит протокол заседания ФРС. Валюта сдаст позиции, если регулятор будет мягок, но доллар/рубль будет реагировать на протокол уже в четверг. В краткосрочной перспективе наша валюта может попытаться продавить доллар под отметку 59,50 руб.


Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

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