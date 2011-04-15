Потенциал роста рубля ограничен

В среду темпы роста рисковых активов замедлились, хотя в целом настроения остаются оптимистичными. После двух дней ралли фондовые площадки решили сделать паузу и умерили пыл, в том числе на фоне сообщений госдепа США, который дал понять, что Америка не откажется от совместных военных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение ракетных и ядерных испытаний в КНДР. Учения назначены на следующую неделю.



На рынке нефти цены получили небольшую поддержку со стороны вчерашних данных Американского института нефти – запасы черного золота на прошлой неделе сократились более чем на 9 млн баррелей. На этом фоне Brent удалось отыграть потери. Сегодня актив пытается развить бычий импульс, но быки не торопятся с покупками, все еще находясь под впечатлением от слабых данных из Китая и прогнозов роста добычи в Штатах.



Сегодня Министерство энергетики США обнародует свою оценку запасов, и для продолжения попыток движения к отметке 52, Brent потребуются не менее впечатляющие данные. Но если основной показатель продемонстрирует падение, этого будет недостаточно для возобновления ралли, если не упадут также запасы бензина и объемы добычи углеводородов.



Рубль открылся с небольшим повышением, отправив доллар тестировать отметку 59,60 руб. Но дальнейшее укрепление российской валюты вряд ли будет возможным, если нефть не покажет более внятного подъема, а доллар продолжит укрепляться на международном валютном рынке. Скорее всего, пара получит поддержку в районе 59,50 руб. и продолжит осциллировать неподалеку от пресловутой отметки 60 руб.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX







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