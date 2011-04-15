Замедление роста промпроизводства указывает на хрупкость восстановления экономики

Взгляд БКС: Динамика промпроизводства – своевременное напоминание о волатильности и хрупкости восстановления российской экономики, что, однако, вряд ли удивляет. Мы по-прежнему ожидаем роста ВВП, но плавного и неспешного.



Новость: Объемы промышленного производства в июле сократились на 2.5% м/м, что замедлило рост г/г до 1.1% с 3.5% в июне и 5.6% в мае, сообщается в отчете Росстата. Консенсус-прогнозы предполагали повышение на 3.4% г/г, мы ожидали роста на 2.9%. Главный фактор волатильности динамики промпроизводства – обрабатывающая промышленность: в этом году в этой отрасли наблюдались существенные колебания роста – от -5.1% г/г в феврале до +5.7% в мае. В прошлом месяце объемы производства в обрабатывающем секторе сократились на 0.8% г/г после роста на 2.9% в июне. В то же время два других ключевых сегмента – добыча полезных ископаемых и обеспечение электроэнергией, газом и паром – оказались существенно более стабильными: +4% г/г и +0.1% г/г соответственно.



Анализ: Детальная разбивка объемов промышленного производства не раскрыла новых трендов. Плавное восстановление продолжается в продовольственном секторе и некоторых других отраслях потребительского комплекса. Автомобильная промышленность сохраняет сильную динамику (объемы выпуска автомобилей выросли на 19.7% г/г в июле и на 20.5% за 7M17). Тем не менее в химической промышленности наблюдалась стагнация, а производство строительных материалов по-прежнему сокращается.



Более высокая, чем обычно, волатильность динамики промышленного производства в этом году связана со следующими факторами: существенное восстановление цен на нефть и укрепление рубля (поддержало экспортоориентированные отрасли и потребительский спрос), заметное замедление инфляции, что вызвало падение кредитных ставок и плавное улучшение объемов кредитования и инвестиций, календарный (один дополнительный рабочий день в мае в сравнении с прошлым годом) и погодный факторы (анормально холодная весна и начало лета), а также слабая база 2016 г. Те же факторы оказали мощное влияние на динамику роста экономики в целом.



Тем не менее, стоит отметить, что многие из этих факторов потеряют свою актуальность в ближайшие месяцы: рубль и нефть стабилизировались, погодные условия нормализировались, а всплеск потребительского спроса вряд ли превратится в устойчивый тренд, принимая во внимание слабый рост зарплат и доходов. Таким образом, мы считаем, что во 2П17 динамика экономики, включая промышленность, останется невысокой, в диапазоне 2-4% г/г. Мы подтверждаем наш годовой прогноз роста промышленного производства на уровне 2.8% г/г (1.9% г/г за 7M17).







Владимир Тихомиров, главный экономист БКС Глобал Маркетс





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