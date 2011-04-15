Бесконечная история – нефть, ФРС

Сегодня: Вслед за динамикой Brent. Нефтяные котировки повышаются в свете сокращения запасов в США (по данным API), что в сочетании со слабой динамикой рынка акций накануне может поддержать рынки в начале дня. Тем не менее потенциал роста будет ограничен по-прежнему значительными объемами предложения энергоресурсов на глобальных рынках и укреплением доллара под влиянием смягчения воинственной риторики лидеров США и Северной Кореи.



Дополнительным фактором давления для рисковых активов могут стать ожидания протокола заседания FOMC (после закрытия рынка): риторика регулятора может стать менее мягкой, а возможность третьего повышения ставки до конца года – более реальной, принимая во внимание внушительный рост розничных продаж в США, свидетельствующий о грядущем усилении инфляционного давления.



Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день разнонаправленно (DJIA +0.02%, S&P -0.05%, NASDAQ -0.11%) Азиатские индексы по большей части повышаются (Hang Seng +0.66%, Shanghai -0.18%, Nikkei +0.04%). Фьючерсы на S&P снижаются (-0.12%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.09 – выше открытия.



Вчера: Brent –под давлением, индексы снизились. Цены на нефть Brent находились под давлением в течение основной части торговой сессии в свете опасений относительно эффективности усилий ОПЕК по восстановлению баланса рынка, роста добычи в США, неуверенности в сохранении высокого спроса в Китае и укрепления доллара. В конце дня неожиданное сокращение запасов энергоресурсов в США оказало поддержку черному золоту.



По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.75% до $51 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.71, РТС (-0.36%), ММВБ-50 (-0.08%).





Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС









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