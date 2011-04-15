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16.08.2017

На фоне дорожающая нефти рублю удалось достаточно сильно укрепиться

На фоне дорожающая нефти рублю удалось достаточно сильно укрепиться к доллару на торгах в начале дня в пятницу. Цены на нефть восстановились до $51,1 за баррель Brent. Однако, это лишь незначительный отскок, после недавнего обвала цен.

Падение нефти связано с тем, что страны ОПЕК продолжают превышать квоты по добыче, производство в Ливии и Нигерии заметно выросло, а они вообще освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+.

Кроме того, эскалация конфликта между КНДР и США усиливается, а геополитические риски снижают аппетит инвесторов к рисковым активам, поэтому они выходят из них, в том числе из рублевых.

На этом фоне, а также под воздействием других факторов, в том числе давление со стороны платежного баланса и потоков капитала, рубль может завершить неделю в районе 60,5 к доллару и около 71 к евро.

В дальнейшем динамика будет зависеть от состояния рынка нефти и новых новостей из Азии.


Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка

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