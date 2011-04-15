EUR/USD заняла выжидательную позицию после публикации американского отчета по розничным продажам, и вот-вот готова сделать прорыв.



Главное не то, какие данные вышли. Главное то, как на это среагировала валюта. И поведение доллара говорит само за себя. Значительно превысившие прогнозы показатели розничных продаж (0,6% м/м против 0,4%) вкупе с резким ростом индекса деловой активности Empire State не смогли запустить полноценного роста по американской валюте.



Что это значит? Что рынок не верит, что единичного сильного отчета недостаточно, чтобы поверить в необходимость дальнейшего активного ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня будет опубликован протокол FOMC предыдущего заседания. Скорее всего, он не принесет ничего нового, и этого будет достаточно, чтобы запустить распродажи доллара США.



Этого и ждет пара EUR/USD, чтобы в полной мере возобновить ралли. И сегодня она может добраться до отметки 1,1790 и далее 1,1850.





Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club



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