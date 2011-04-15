Самое главное «быкам» удержать уровень 1940 пунктов по индексу ММВБ

Вчера индекс ММВБ закрылся в небольшом минусе, но выше отметки 1940 пунктов, но я напомню, что позавчера был «провал» до 1938. Аналитики отмечают, что любой провал индекса ниже 1940 (и задержка в этой области) – плохо для рынка. Самое главное «быкам» удержать уровень 1940, не проваливаться ниже. А в случае провала вероятно снижение в район 1910.



Акции «Сбербанка» себя неплохо чувствует, но сопротивления технические не могут акции взять. Я вижу в привилегированных акциях сопротивление на уровне 144,5, а у обычных – 175. Поэтому для уверенного роста в сторону 200 рублей нам нужно брать где-то 176 по обычным акциям, то есть обновлять показанный 8 августа максимум.



Акции компании «Газпром нефть» отлично себя чувствовали вчера. Мы их постоянно рекомендуем клиентам покупать, но они сейчас подошли довольно близко к сопротивлению 209, поэтому будем осторожными.



Могу отметить «Московскую биржу». Последние 3 дня она неплохо себя чувствует: после провала на уровень 111-110, она снова «отскочила» на уровень 115. Этот уровень «быки» пока не взяли, но это локальный успех. Возможно, в перспективе бумага будет «смотреть» в сторону 120-125. Но лично я под уровнем сопротивления 115 не покупал бы.



А вот акции компании ГМК «Норильский никель» чувствуют себя плохо (-2,18%). Бумага падает второй день подряд. Прибыль компании упала на 30%. Также возможно снижение дивидендов. Тем не менее, компания намерена выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие текущего года. Величина дивидендов будет определена на совете директоров в конце августа. А сам реестр на дивиденды будет закрыт по предварительным данным в конце сентября. На текущий момент аналитики прогнозируют их где-то в районе 6,6 доллара на акцию (393-395 рублей), что даёт нам дивидендную доходность в 4,5%. Если это так, бумага вполне может отсюда снова вернуться на уровень 9200 и, может быть, даже 9400, так как дивидендная доходность снизится всего-навсего с отметки 4,5 до отметки 4,1. Если посмотреть на график, то «быки» могут зацепиться за поддержку 8500 – 8600 и начать поднимать котировки.



В среду фондовые индексы США подросли (S&P 500 +0,14%, Dow Jones Industrial Average +0,12%, Nasdaq Composite +0,19%). Росту поспособствовало повышение в цене акций ритейлеров. Цены на акции ритейлеров в последнее время демонстрируют повышенную волатильность. Многие традиционные (не онлайн) сети испытывают трудности в связи с конкуренцией со стороны онлайн-магазинов. Финансовые результаты ритейлеров носят смешанный характер. Днем ранее, во вторник, традиционные розничные сети вошли в число лидеров падения в S&P 500. Взлетели в цене акции UrbanOutfitters (+17,48%, самый большой дневной рост акций компании почти за пять лет). Отчет ритейлера превзошел ожидания участников рынка по квартальной прибыли и прогнозу по объемам продаж.



В среду вышли протоколы заседания ФРС, на которые рынок отреагировал относительно спокойно. Протоколы показали, что на последнем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС США чиновники разделились во взглядах касательно расписания дальнейшего повышения ставок. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 19-20 сентября. Также рынок спокойно отреагировал на новость о том, что Трамп распустил два совета ведущих предпринимателей. С одной стороны, эта новость может снизить ожидания участников рынка, что политика администрации президента будет направлена на поддержку крупных корпораций. Но, тем не менее, многие инвесторы были и так скептически настроены на счет способности администрации провести соответствующие законопроекты через голосование в Конгрессе и поспособствовать таким образом росту рынков.



По данным Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, объемы запасов нефти в США за неделю по 11 августа понизились на 8,9 млн баррелей. Это почти в два раза сильнее ожидавшегося по опросам S&P Global Platts падения на 3,6 млн барр. Ранее, во вторник, Американский институт нефти (API) сообщил о падении запасов на 9,2 млн барр. По данным EIA, объемы запасов бензина за неделю не изменились (ожидалось падение на 40.000 барр.), а запасы дистиллятов понизились на 700.000 барр (как и ожидалось).



Министерство энергетики США сообщило во вторник, что выделит 14 млн баррелей нефти из Стратегического резерва на продажу позднее в этом месяце. Программы по продаже нефти были объявлены в 2015 и 2016 годах.



Европейские рынки в среду закрылись в основном ростом (FTSE 100 +0,67%, CAC 40 +0,71%, DAX тоже +0,71%), на фоне ослабления напряженности между США и Северной Кореей и ослабления евро. Наиболее сильный рост продемонстрировали акции горнодобывающих компаний, на фоне резкого повышения цен на цинк и медь. Стало известно, что глава ЕЦБ Марио Драги не собирается менять риторику касательно монетарной политики на съезде ФРС в Джексон Хоул, который состоится на следующей неделе. Евро отреагировал на эту новость ослаблением.



В среду цены на цинк выросли до самого высокого уровня за почти десять лет. Цены на алюминий и медь, тем временем, дошли до максимума после 2014 года. На фоне роста большей части промышленных металлов, увеличились объемы спекулятивных покупок. Ралли цен был вызван ожиданиями роста мирового спроса и низких объемов предложения, говорит аналитик Danske Bank Йенс Педерсен. «Но эти уровни, похоже, слишком высоки с точки зрения фундаментальных показателей», – отметил он.



Цинк, широко используемый для гальванизации стали, вырос в цене благодаря развитию инфраструктуры в Китае и росту цен на сталь из-за сокращения производственных мощностей, говорит аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. Сильный экономический рост в Китае, который является крупнейшим в мире потребителей промышленных металлов, продемонстрировал признаки замедления в июле. Однако бурный рост строительства поспособствовал сохранению высокой деловой активности. При этом МВФ повысил прогноз по экономическому росту страны на 2018-2020 гг.





Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»



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