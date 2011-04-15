Рублю нужна поддержка со стороны рынка нефти

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 17 августа, установил на уровне 59,65 рублей за единицу американской валюты и 69,99 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы доллара и евро снизились на 0,46% и 0,53% соответственно.



Российский рубль в среду рос на фоне ослабления напряженности вокруг Северной Кореи, поддержку ему также оказывал локальный подъем цен на нефть. Однако после публикации данных от запасам от Минэнерго США нефтяные фьючерсы растеряли свой дневной прирост и перешли на отрицательную зону.



Сообщается что, запасы нефти в стране упали на 8,9 млн. баррелей, или на 1,9% - до 466,5 млн. баррелей. Но это единственный положительный аспект в отчете. Запасы в терминале Кушинг, запасы бензина и дистиллятов продемонстрировали рост показателей. В добавок добыча нефти в США за неделю подскочила на 0,84%, или на 79 тысяч баррелей в сутки.



В итоге мы имеем следующую картину - «медведи» снова атакуют уровень 50$ за баррель, американский доллар снижался к уровню 59,30 рублей, а единая европейская валюта опускалась до уровня 69,40 рублей, но в указанных зонах обе валюты нащупали локальную поддержку.



Для того, чтобы восходящая коррекция по рублю получила свое развитие, нам просто необходима поддержка со стороны рынка нефти. Если её не будет, то еще до конца недели доллар и евро могут снова вернуться за 60-ти и 70-ти рублевые отметки.





Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.