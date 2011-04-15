Рубль может сыграть на ослаблении доллара

В ходе торгов среды рубль укрепился, хотя в последние часы растерял часть очков, откликнувшись на очередные капризы нефти, которая осталась недовольна данными Минэнерго США по запасам энергоносителей. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,56% и 0,21% до 59,47 руб. и 69,59 руб. соответственно.



Российскую валюту по-прежнему поддерживает возвращение интереса к риску, что вкупе с налоговым периодом позволяет преимущественно игнорировать нефтяной негатив. Тот факт, что рубль пользуется спросом даже в условиях столь нестабильной ситуации на рынке черного золота, говорит о сохраняющейся привлекательности нашей валюты в глазах нерезидентов. При этом если нефть не найдет в себе силы вернуться к уверенному росту в ближайшие дни, понижательные риски возрастут, и в случае более существенной просадки рубль уже не сможет сопротивляться давлению с этого фронта.



Несмотря на очередное масштабное сокращение запасов углеводородов в США, Brentподешевела в ответ на отчет Минэнерго, который также отразил очередной рост добычи. Увеличение предложения со стороны Штатов на фоне безуспешных попыток ОПЕК запустить процесс восстановления баланса на мировом рынке не может оставить игроков равнодушными. Так что на этом фронте в ближайшее время, скорее всего, будет превалировать негатив. Однако ослабление доллара после вчерашнего «голубиного» протокола ФРС может нивелировать нефтяной негатив для рубля, который может снова попытаться протолкнуть доллар к отметке 59 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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