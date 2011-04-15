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17.08.2017

Рынок отреагирует на внешние новости, ожидается рост

Нефтяные котировки в четверг утром повышаются, стоимость Brent прибавляет 0,3%, несмотря на данные о сокращении запасов в США (снижение за неделю на 8,9 млн баррелей при ожидании уменьшения на 3 млн). Позитивные настроения инвесторов связаны с тем, что объем производства «черного золота» в США вырос до самого высокого за последние два года уровня.

В то же время американские фондовые индексы, как, впрочем, и европейские, растут. Вчера американский индекс S&P 500 поднялся на 0,14%, а европейский индекс Stoxx Europe 60 - на 0,69%. Это означает, что у инвесторов растет аппетит к риску и они готовы все больше вкладывать средств в акции.

Российский фондовый индекс, конечно, отреагирует на внешние рынки и поднимется сегодня, индекс РТС может прибавить 0,5%. Большему росту мешают слухи о нестабильности ряда крупных российских банков. Курсы доллара и евро сегодня упадут до 59 руб. и 69,7 руб. соответственно. Доллар США находится под давлением, протоколы ФРС показали отсутствие единого мнения по вопросу повышения ставки в этом году.

На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по потребительским ценам в Европе (выходят в 12.00 мск) и производственной активности в США (15.30 мск).

К покупкам можно рекомендовать акции Распадской и РусГидро, среднесрочные восходящие тренды по ним сохраняются. Короткие позиции имеет смысл удерживать по бумагам ГМК Норильский никель, Сургутнефтегаза (пр.) и ЛУКОЙЛа, цены которых пробивают локальные уровни поддержки.


аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко

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