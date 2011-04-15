Индекс ММВБ откроется небольшим снижением из-за отрицательной динамики фьючерсов на акции вечерней сессии. Разнонаправленное движение фондовых индексов азиатского региона в первые часы торгов на российском рынке также сигнализирует о неясности тренда. При этом фьючерсы на фондовые аналоги Европы и США торгуются стабильно после повышения накануне. Так, инвесторы реагируют на протоколы FOMC, в которых отражается позиция чиновников ФРС о паузе в увеличении процентной ставке из-за слабых темпов инфляции.



Фьючерсы на ставку показывают, что на заседаниях в сентябре, ноябре вероятность изменения ставки отсутствует. На этом фоне доллар ослаб к евро на 0,8% до 1,179 долларов за евро, цена золота вернулась к $1287 за тр.унцию. Цены на промышленные металлы также выросли на 2-3%, что в целом может поддержать акции отечественных металлургов. Рубль будет следовать вялой динамики нефтяных цен, несмотря на снижение запасов сырой нефти в США на 8,9 млн баррелей. Плюс третью неделю подряд продолжается дефляция в 0,1%, что поможет укреплению рубля и снижению доходности ОФЗ.





Главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов



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