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17.08.2017

Настроения на глобальных рынках возвращаются в позитивное русло

В четверг, 17 августа, опубликованные «минутки» ФРС США показали, что в комитете не сложилось единого мнения по поводу темпов роста инфляции. Некоторые участники рынков расценили сведения из протоколов как сигнал к тому, что Федрезерв может отложить очередное повышение ставки даже не до декабря текущего года, а на следующий год. В свою очередь, данный факт приостановил возобновившийся было рост доллара США по отношению к остальным валютам. Евро вновь подорожал до $1.175.

Впрочем, нефтяным котировкам слабый доллар США мало помог, так как Brent вновь опустилась к нижней границе диапазона $50-53 за баррель. Рубль тем не менее в отсутствие негативных новостей, связанных с геополитикой, почувствовал себя чуть более уверенно, чем раньше. Возможно, что в четверг, 17 августа, курс доллара США попытается удержаться чуть ниже 59.5 руб./$.

Между тем настроения на глобальных рынках в целом возвращаются в позитивное русло, что может положительным образом отразиться и на котировках российских акций. Азиатские фондовые индексы с утра торгуются преимущественно в плюсе.


Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»

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