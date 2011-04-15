Вчера индекс ММВБ показал «нулевую динамику». В целом из индексных бумаг только лишь «Сбербанк» может похвастаться наличием покупателей и более-менее внятной динамикой (правда вчера котировки закрылись с понижением). «Газпром» же застрял в «боковике» между 116 и 119. Здесь никакой покупательской активности я не вижу. У «ЛУКОЙЛа» аналогичная ситуация. Таким образом, эти две бумаги как будто отдыхают.



Рост, который мы наблюдали в первой декаде августа, когда индекс ММВБ оттолкнулся от уровня 1900 и оказался на уровне почти 1990 (8-9 августа), по-моему, не в последнюю очередь связан с инвестированием дивидендов. Ведь дивиденды по таким компаниям как «Газпром», «Сургутнефтегаз» и «ФСК ЕЭС» как раз поступили инвесторам в период со 2го по 10 августа. Их как раз могли реинвестировать. Конечно, часть ушла на валютный рынок, но, видимо, что-то было реинвестировано и на фондовой секции.



В принципе ситуация на рынке, на мой взгляд, довольно скучная. «Быки» пытаются «закрепить» индекс ММВБ над отметкой 1940 пунктов, и если это им не удастся, то индекс снизится до 1900-1910. Все морально готовы к этому - август исторически не самый хороший месяц на фондовом рынке.



Цены на нефть продолжили падение на фоне вышедшего днем ранее отчета Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США. Хотя в отчете сообщается о резком падении запасов нефти в США на фоне всё ещё высокой загруженности на НПЗ, более сильный эффект на рынок оказали данные по объемам нефтедобычи в США (рост до 9,502 млн б/д, самый высокий уровень более чем за два года). Дополнительным фактором пессимизма стал неожиданный рост запасов продуктов нефтепереработки (бензина и дистиллятов). К тому же, запасы в Кушинге увеличились во вторую неделю подряд (на этот раз на 678.000 барр, до 57,05 млн барр). Данные минэнерго США также повлекли за собой массовые продажи акций энергетических компаний.



Ключевые индексы развивающихся рынков продемонстрировали снижение после теракта в Барселоне и на фоне беспокойств касательно возможной отставки советника Трампа Гэри Кона (слухи об отставке были опровергнуты представителями Белого дома). Биржевой фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) снизился на 1,3%.



Кроме того, наблюдается эскалация напряженности между Китаем и Индией после двухмесячного противостояния в Гималаях из-за попыток Китая с привлечением военных проложить дорогу на территории, которую считает своей союзник Индии Бутан. «Министерство иностранных дел КНР выпускает череду злых комментариев почти ежедневно, с осуждением Индии и ее “незаконного пересечения границы” и “безрассудного поведения”, а также с требованием к Индии вывести войска, “если ей важен мир”», – сообщает Washington Post.



В США фондовая картина также далека от пасторальной – «медведи» на индексе DJIA пробили вниз майский повышательный тренд. Вчера он продемонстрировал самое сильное дневное падение за три месяца. Инвесторов всё сильнее беспокоят вопросы, касающиеся программы Трампа.Индекс начал снижение на опасениях, что Гэри Кон – советник президента, продвигающий интересы бизнеса – может уйти в отставку с поста директора Национального экономического совета из-за комментариев Трампа после беспорядков в Шарлоттсвилле. Индекс ненадолго приостановил падение и немного подрос, когда появились сообщения, что Кон не планирует уходить в отставку и что это просто были домыслы. Тем не менее, многие остались обеспокоены тем, что представители деловых кругов, в том числе в Конгрессе, не захотят работать с Трампом после скандала, из-за которого Трамп распустил два бизнес-совета, а это затруднит разработку законопроектов по улучшению условий для ведения предпринимательской деятельности, в том числе законопроекта о реформе налогообложения.



Конгресс сейчас на летних каникулах. Однако по возвращению представителям Конгресса придется принимать решение касательно потолка госдолга. Крайний срок принятия решения по госдолгу приближается (середина октября). В 2011 году, когда была очень напряженная обстановка из-за проблемы потолка госдолга (Конгресс не повышал потолок, пока в этом не возникла срочная необходимость), Standard&Poor понизило кредитный рейтинг гособлигаций США и на рынке произошел серьезный рост волатильности.





Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»



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