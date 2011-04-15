Рубль готов продолжить рост

После некоторых колебаний во второй половине дня рубль уверенно укреплялся вслед за котировками нефти сорта Brent, которые отскочили от психологически значимого уровня 50 и закрылись неподалеку от следующего «круглого» барьера. По итогам сессии доллар и евро подешевели до 58,98 руб. и 69,25 руб. соответственно.



Российская валюта чувствует себя вполне уверенно, стараясь игнорировать негативные сигналы с рынка нефти, где продолжаются волатильные торги. При этом рубль с гораздо большим рвением отыгрывает покупки на сырьевых площадках, также получая сейчас локальную поддержку со стороны налогового периода и в целом нейтрального отношения к рисковым активам после недавнего бегства в защитные активы. Кроме того, в игру вступил важный технический фактор: доллар опустился под отметку 59 руб. впервые с 21 июля, и закрытие ниже этого уровня говорит в пользу продолжения снижения пары.



Краткосрочные перспективы нашей валюты будут зависеть сразу от нескольких факторов. Во-первых, если нефть продолжит попытки пробоя уровня 51, и они окажутся успешными, это послужит хорошим подспорьем. Во-вторых, доллар, который слегка восстановился после протокола ФРС, по-прежнему чувствует себя неуверенно, и это также играет на руку рублю. В-третьих, не стоит забывать о локальном факторе поддержки – налоговых выплатах, пик которых придется на 25 августа. На этом фоне пара доллар/рубль способна продолжить снижение под отметкой 59 руб. Риском для данного сценария является потенциальная фиксация прибыли перед выходными после трех дней роста рубля.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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