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18.08.2017

Рубль сохраняет тенденцию к укреплению на фоне налоговых выплат и стремительного восстановления нефти в пятницу

Рубль сохраняет тенденцию к укреплению на фоне налоговых выплат и стремительного восстановления нефти в пятницу.

Курс к доллару вырос на 13 коп. к 10.20 по московскому времени, составив 59,35 руб., при этом нефть подорожала на 0,7%, оказавшись вновь выше $51 за баррель Brent.

При этом сейчас курс доллара снижается к остальным валютам, в том числе на фоне комментариев ФРС.

Для рубля еще одним фактором поддержки сейчас выступает налоговый период. Что касается реакции на теракты и геополитику, то эти события уже отыграны и не окажут серьезного давления. Тем не менее, инвесторы сейчас осторожны в отношении рисковых активов, поэтому отток из рублевых активов может усилиться.

Но на этой недели у рубля есть все шансы оказаться выше 59 за доллар при благоприятном сценарии. Сопротивление ожидается на уровне 58,75 и эту отметку рубль вряд ли преодолеет даже при комбинации благоприятных факторов.


Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка

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