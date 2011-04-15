Дивиденды выплачены, реинвестирования в заметных объёмах пока не наблюдается

Новый день стоит начинать с позитивных новостей. Сегодня утром позитив заключается в том, что цена золота продолжает удерживаться вблизи максимальных значений года, а котировки Brent за ночь не снизились. На фоне 1.5%-ного снижения индекса S&P500 такое поведение нефтяного рынка, демонстрировавшего слабость на этой неделе, уже можно считать достижением.



Индекс S&P500 завершил сессию на минимальных значениях дня. Игроки на американском рынке всё больше уверяются в неизбежности коррекции. Если ориентироваться на 200-дневную скользящую в качестве уровня поддержки и цели для возможного снижения рынка, то следует рассчитывать на 3% движения вниз. Не забываем, что итоги торгов пятницы являются индикатором направления движения в начале следующей недели.



Российский рынок акций продолжает жить своей жизнью, слабо коррелируя с процессами, наблюдаемыми на развивающихся рынках. Относительно небольшой объём свободных денег на рынке, помноженный на ограниченное количество вернувшихся из отпусков игроков и дефицит инвестидей определяют «боковик» по Индексам ММВБ и РТС. Все дивиденды за 2016 г выплачены, однако заметного реинвестирования их обратно в отечественные бумаги не наблюдается. Вероятно, процесс задерживается до конца летних отпусков.



Рост Акрона (+5.6% вчера) на разовых щедрых выплатах акционерам из нераспределённой прибыли прошлых лет вряд ли можно считать устойчивым подъёмом. Уверенный рост чистой прибыли, как базы расчёта будущих дивидендов, в большей степени поддерживает инвестиционный спрос на акции компаний. Выход Мостотреста на 3-летние максимумы после публикации полугодового отчёта представляется как раз такой историей.



Основные новости:

- Акрон выплатит дивиденды в размере 235 руб./акция (див доходность – 6.7%), реестр – 26 сентября

- Рейтер: China Energy обсуждает покупку доли в Роснефти

- Московская биржа уменьшает размер лота по UC Rusal со 100 до 10 бумаг

- Чистая прибыль ЧТПЗ в 1 пол. 2017 г по МСФО упала в 2.5 раза до 2.1 млрд руб., EBITDA сократилась на 35% до 11.1 млрд руб.





Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев



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