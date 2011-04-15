Доллару нужно отстоять отметку 59 руб.

В пятницу рубль слегка укрепился в паре с долларом за счет ралли цен на нефть во второй половине дня. Также дальнейшему росту российской валюты способствовали неуверенные позиции доллара, который уступил большинству основных конкурентов на международной арене. По итогам сессии пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, финишировав на отметке 59 руб. Евро/рубль завершила торги во флэте, на уровне 69,42 руб.

Рубль отметил вторую неделю роста против доллара, причем за минувшую пятидневку валюта заметно прибавила в весе, отправив «американца» к почти одномесячным минимумам. Поддержку нашей валюте сейчас оказывает налоговый период, пик которого придется на конец этой недели. Соответственно, этот фактор продолжит служить опорой для рубля в ходе предстоящей неделе. Если еще и Brent сможет удержать позиции, путь к дальнейшему подъему будет открыт. Под занавес недели черное золото резко подскочило в цене на совокупности факторов, начиная с политических проблем в Венесуэле и заканчивая максимальным с января падением буровой активности в США.

Если на этой неделе данные по запасам и добыче подтвердят снижение активности на сланцевых месторождениях Штатов, у Brent будет возможность для развития восходящего импульса. При таком сценарии, учитывая поддержку налогового периода и потенциальное ослабление доллара, пара доллар/рубль может на некоторое время обосноваться под отметкой 59 руб. Подорвать реализацию этой динамики может бегство от рисков.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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