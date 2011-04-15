Слабость доллара усилилась

Экспортные продажи валюты, происходящие в рамках налогового периода, продолжают поддерживать нацвалюту, которая вновь приблизилась к уровню 59 рублей за доллар. Положительно на курсе рубля также сказывается решение ФРС повременить с повышением процентных ставок из-за чего слабость доллара значительно усилилась. Если говорить о краткосрочном периоде, то национальная валюта вполне имеет шансы временно оказаться ниже текущих значений, однако, в среднесрочной перспективе гораздо большая вероятность падения к отметке 60 рублей за доллар и 70,50 за евро. В октябре-ноябре США планирует привлечь с помощью государственных облигаций около 350 млрд долларов, что приведет к чувствительному сокращению американской валюты на рынке и должно подстегнуть рост курса на нее. В данный момент объем госдолга приближается к 19,8 трлн долларов - максимально возможному размеру задолженности, прописанному в законодательстве, что ограничивает возможности казначейства США привлекать средства, но после сентябрьской встречи, где будут обсуждать вопросы увеличения верхней планки допустимого объема госдолга, ожидается серьезное увеличение активности ведомства.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.