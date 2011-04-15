Мировые инвесторы осторожничают

На этой неделе в центре внимания окажется симпозиум в Джексон-Хоул, на котором участники рынка надеются услышать намеки на перспективы монетарной политики двух ключевых Центробанков – ФРС и ЕЦБ.

В преддверии этого события, которое стартует в четверг, инвесторы вряд ли будут прибегать к активным покупкам, тем более что геополитическая ситуация снова обострилась. КНДР пригрозила ядерным ударом, если Америка и Южная Корея не прекратят военные учения, которые начались сегодня.

Бегство от рисков усилилось на сообщениях о новом теракте. Не успели рынки отойти от событий прошлой недели в Барселоне, как поступили сообщения о том, что в Марселе (Франция) автомобиль протаранил две автобусные остановки. Причем наезды на людей были совершены в разных районах Марселя. Несмотря на то, что пока версия теракта исключается, это определенно придает нервозности рынкам, которые в последнее время чувствуют себя неуверенно.

Между тем, цены на нефть торгуются в режиме коррекции после резкого взлета в пятницу. Котировки Brent, натолкнувшись на сопротивление на подходе к отметке 53, пребывают в умеренном плюсе и пока удерживают рубеж 52.

Отыгрывая пятничный рывок в сырьевом сегменте, российские индексы сегодня демонстрируют позитивную динамику, игнорируя негативный внешний фон. Впрочем, общее уклонение от рисков ограничивает потенциал дальнейшего укрепления отечественных индексов.

Доллар на международном валютном рынке показывает противоречивый настрой, уступая фунту и иене, но укрепляясь против евро, который разочарован сообщениями Reuters о том, что на предстоящем симпозиума в Джексон-Хоул глава ЕЦБ Драги не поведает о будущих шагах регулятора в монетарной политике. Впрочем, пока пара евро/доллар удерживается над уровнем 1.17, шансы на возобновление подъема сохраняются.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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