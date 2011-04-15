Мировые рынки напряжены, нефть пытается вернуться к росту

Во второй половине дня фондовые площадки мира продолжают торговаться с медвежьим настроем. На фоне возобновившегося уклонения от рисков и общей осторожности инвесторов спросом снова пользуются золото и иена в качестве защитных активов. Сегодня Америка и Южная Корея начинают 11-дневные совместные военные учения, чем недовольна КНДР. Это создает напряженную атмосферу в сегменте рисковых активов, но при этом не мешает спросу на металлы – особенно активные покупки проходят во фьючерсах на медь и цинк.

Тем временем на рынке нефти поднимается новая волна покупок. В пятницу Brent забуксовала на подходе к отметке 53 и сегодня обосновалась немногим выше уровня 52. Но свежие комментарии со стороны представителей ОПЕК расшевелили быков, которые могут снова атаковать психологический барьер. В частности, министр нефти Кувейта заявил, что сокращение добычи картелем в первом полугодии принесло свои плоды, указав на более масштабное, чем прогнозировалось, падение запасов углеводородов в США.

Далее нефть традиционно будет ждать отчетов по запасам и добыче в Штатах от API и Минэнерго во вторник и среду соответственно. На прошлой неделе буровая активность в стране снизилась максимально с начала года, и это позволяет надеяться на позитивные результаты отчетов. Продолжение уверенного падения объемов запасов черного золота придаст свежих сил котировкам.

Рубль, который открылся с небольшим понижением, пытается вернуться к росту. Однако пока импульс выглядит ограниченным в силу общей слабой динамики рисковых активов. Но если нефть Brent сможет развить бычий импульс, то на фоне повсеместного ослабления доллара и при поддержке продолжающегося налогового периода российская валюты может снова попытаться увести доллар под отметку 59 руб.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.