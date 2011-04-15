ОПЕК снова блефует

В понедельник нефть Brent растеряла львиную долю очков, набранных под занавес недели, когда цены продемонстрировали самый агрессивный внутридневной скачок с конца ноября прошлого года. Игроки не решились на штурм отметки 53, что повлекло тягу к фиксации прибыли с самого начала дня. В итоге цены, которые в моменте уходили под отметку 51, просели более чем на 2%, расположившись немногим выше психологического уровня.

Участникам рынка нужен был повод для частичной ликвидации лонгов на привлекательных уровнях. Так, оперативно отыграв падение буровой активности в США, игроки сфокусировались на негативных сигналах с рынка нефти. Изначально поводом для продаж послужили известия из Ливии, где сообщили о восстановлении работоспособности трубопровода на крупнейшем в стране месторождении Шарара после недавнего форс-мажора из-за действий боевиков.

Но главным катализатором снижения Brent послужили итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК, который оценил выполнение соглашения странами ОПЕК+ на уровне 94%. Эта оценка сильно разошлась с данными МЭА, которая ранее сообщала о соблюдении договоренностей лишь на 75%.

Рынок негативно отреагировал на цифры от мониторингового комитета, которые говорят о двух вещах. Во-первых, картель, по всей видимости, существенно завышает оценку своих успехов с целью поддержания роста цен. А во-вторых, дает понять, что все и так идет хорошо, и никаких дополнительных мер не требуется.

Скепсис в отношении сигналов со стороны ОПЕК говорит о более жестком настрое участников рынка в отношении «вербальных» попыток поднять цены, а также об утрате веры в честность участников сделки, ведь на деле добыча внутри организации продолжает расти, и не только по вине Ливии и Нигерии.

Сегодня рынок переключится в режим ожидания перед публикацией отчета Американского института нефти, который может снова рапортовать о существенном сокращении запасов энергоносителей в стране. Если так, что у Brentбудет шанс на частичную реабилитацию, но пока рынок полностью не переварит очередной «блеф» ОПЕК, потенциал возобновления роста будет ограниченным.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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