Нефть отыгрывает потери

Сегодня, как и вчера, ход торгов будет определяться динамикой Brent – нефтяные котировки просели на 2.19% после фиксации прибыли, однако сегодня утром Brent выглядит устойчиво и отыгрывает часть потерь. Рынки по-прежнему с опасением ожидают реакции Пхеньяна на совместные военные учения США и Южной Кореи, а также ждут сигналов из Джексон-Хоула, где на этой неделе состоится ежегодная встреча глав центробанков.

США и Азия преимущественно в плюсе. Американский рынок акций завершил вчерашний день преимущественно на положительной территории (DJIA +0.13%, S&P +0.12%, NASDAQ -0.05%). Азиатские индексы сегодня утром по большей части растут (Hang Seng +1.04%, Shanghai +0.15%, Nikkei -0.04%), Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.21%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.82/барр. – выше открытия.

Вчера рост в начале торгов сошел на нет из-за снижения цен на нефть. Российский рынок акций начал торги ростом при поддержке цен на нефть на уровне около $52 за барр. Тем не менее, учитывая угасающий оптимизм по поводу реализуемости экономической программы Трампа, инвесторы посчитали недавнюю сильную динамику Brent возможностью для фиксации прибыли, что заставило широкий рынок растерять часть роста.

По итогам дня цены на нефть Brent снизились (-2.19% до $51.7 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 59.15, РТС (+0.63%), ММВБ (+0.36%).



Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС



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