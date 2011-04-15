Рубль старается игнорировать поведение нефти

Накануне рубль уступил евро и остался практически без изменений в паре с долларом. Валюта не смогла продолжить рост, пав жертвой фиксации прибыли на рынке нефти после впечатляющего пятничного ралли, хотя широкомасштабное ослабление доллара и налоговый период ограничили давление на рубль. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте пыталась протестировать отметку 59 руб., закрылась как раз в районе психологического уровня. Евро/рубль прибавила почти 0,5%, добравшись до 69,80 руб.

Как и большинство других валют, рубль сейчас пользуется слабостью доллара, который страдает не только от тревожных экономических показателей, но и от нестабильной политической ситуации в Вашингтоне. Непрекращающиеся отставки в Белом доме и бездействие администрации Трампа в отношении экономических преобразований снизили привлекательность «американца», что играет на руку нашей валюте. Между тем нефть продолжает демонстрировать волатильную динамику, которую рубль максимально старается игнорировать, показывая лишь сдержанную ответную реакцию на колебания котировок черного золота. Вчера Brent снова вернулась в режим распродаж – игроки нашли повод для фиксации прибыли и вернули актив в район отметки 51.

Пока на сырьевых площадках будет сохраняться такая нестабильная обстановка, для своей же безопасности рубль будет стараться фокусироваться на поведении доллара. Американская валюта остается под гнетом продавцов, и этот факт вкупе с налоговым периодом, который продолжится до конца этой торговой недели, говорит в пользу повышательных рисков для нашей валюты. Но в случае более масштабных распродаж на рынке энергоносителей наша валюта не сможет оставаться в стороне. Так что в ближайшее время борьба за уровень 59 руб., вероятно, продолжится.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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