Рубль будет торговаться в узких диапазонах

На вторник, 22 августа 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -59,1409 рубля, евро - 69,4314 рублей. Российский рубль незначительно снизился к основным валютам на фоне коррекционного снижения нефтяных фьючерсов.

После ралли в прошедшую пятницу, нефть начала текущую неделю снижением. Североморская смесь Brent после тестирования отметки $52,93 за баррель, вновь торгуется вблизи уровня $51.80. Резкий рост нефтяных фьючерсов связывают с рисками реализации военного сценария после начала учений США и Южной Корея, которое вызывает недовольств со стороны КНДР. Первый день десятидневных маневров прошел относительно спокойно, и это послужило поводом для коррекции нефти.

Рубль будет пользоваться поддержкой со стороны налоговых выплат. Но учитывая, что, по оценкам, объем платежей относительно невысокий, около 700-800 млрд. руб., этот фактор будет иметь ограниченное влияние.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в границах 58,80 -59,30, евро в диапазоне 69,40 - 69,90.



Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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