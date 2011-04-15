Осторожность из-за новостей на нефтяном рынке

Сегодня торги могут проходить под знаком осторожности. Котировки Brent могут оказаться под давлением из-за роста опасений по поводу перенасыщения рынка, поскольку Ливия возобновила добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении, а запасы бензина в США выросли, несмотря на пик сезона автомобильных поездок. Кроме того, инвесторы сомневаются, что страны ОПЕК+ продолжат выполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи – встреча министерского комитета по мониторингу может состояться 22 сентября. В числе менее значимых факторов можно отметить заявление президента США Дональда Трампа о готовности выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), что в случае реализации создаст риски для мировой торговли. Инвесторы будут ждать выхода отчета Минэнерго США о запасах энергоресурсов (сегодня после закрытия рынков).

Американский рынок акций завершил вчерашний день на положительной территории (DJIA +0.90%, S&P +0.99%, NASDAQ +1.36%). Азиатские индексы сегодня утром демонстрируют разнонаправленное движение котировок (Hang Seng закрыт из-за тайфуна, Shanghai -0.21%, Nikkei +0.34%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.19%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.73/барр. – выше открытия.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги ростом на фоне стабильной динамики Brent, отсутствия негативных новостей и ожиданий снижения накала в противостоянии между США и Северной Кореей.

Цены на нефть Brent снизились (-0.06% до $51.7 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 59.08, РТС (+0.50%), ММВБ (+0.50%).



Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС





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