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23.08.2017

Рубль поддерживает налоговый период

Продолжается позиционная борьба на глобальных рынках. Игроки ждут дополнительных триггеров и сигналов для определения дальнейшего движения. Это относится и к рынку форекс, и к рынку облигаций, и к рынку акций. На форексе, пара евро-доллар пока зажата в диапазоне от 1.1660-1.1830. Выйти из этого коридора рынок может только, получив четкое понимание дальнейших изменений монетарной политики ФРС США и ЕЦБ. В пятницу на симпозиуме в Джексон Хоуле будут выступать руководители этих организаций, возможно, это и станет толчком к сильным движениям на рынке. Российский рубль чувствует себя комфортно. Налоговый период и стабилизация нефти выше 50 долл. за баар. позволили нашей валюте прибавить пару процентов и уйти к 59 рублям за доллар. Дальнейшие перспективы будут зависеть от динамики нефти и общей тенденции на мировом валютном рынке.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»





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