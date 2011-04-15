Рубль и новые санкции

На торгах вторника рубль укрепился к иностранным валютам, причем восходящий импульс в паре с евро носил более выраженный характер за счет снижения единой валюты на международном рынке форекс. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,13% и 0,53% до 59,07 руб. и 69,52 руб. соответственно.

Наша валюта на текущей неделе ощущает себя довольно уверенно, при поддержке налогового периода. Неустойчивые позиции доллара также играют роль. Несмотря на вчерашний подъем американской валюты, вокруг нее сохраняются понижательные риски, которые могут реализоваться в любой момент. Если говорить о нефтяном факторе, то с этого фронта по-прежнему нет внятной поддержки. Внутри дня отмечаются попытки роста, но заканчиваются фиксацией прибыли и победой «медведей».

Вчерашний отчет API разочаровал участников рынка, которые уже привыкли к масштабным сокращениям запасов нефти и остались недовольны их падением на 3,5 млн баррелей в соответствии с прогнозами. Кроме того, выросли запасы бензина и дистиллятов, на 1,4 млн и 2 млн баррелей соответственно. Так что от сегодняшних данных Минэнерго Brent не будет ждать чудес. И это фактор, ограничивающий потенциал продолжения роста рубля. Однако в игру снова вступает санкционная тема – накануне вечером США расширили санкции в отношении России, которая тут же сообщила, то прорабатывает ответные меры. Уже на старте торгов этот фактор может оказать определенное давление на рубль.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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