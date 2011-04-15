Курс рубля вплотную приблизился к 59 за доллар перед открытием в четверг, и имеет все шансы преодолеть эту отметку, учитывая сохранение стабильных цен на нефть. По крайней мере, трейдеры предпримут попытку штурма.

При этом связь рубля с нефтью сейчас нарушена, поэтому основное влияние будет со стороны других новостей и событий. И здесь не ожидается чего-либо крайне важного сегодня, поэтому курс останется вблизи текущих отметок. Позитивно на курс влияют операции экспортеров, которые продают валютные выручку для прохождение налогового периода.

Тем не менее, в дальнейшем рубль будет подвержен ослаблению. Давление со стороны геополитических рисков и платежного баланса никто не убирал, хотя сейчас эти факторы не очень сильно ощущаются. Осенью падение нацвалюты усилится, но август у рубля есть все шансы закончить ниже 60 за доллар.



Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо Банка









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