Игроки ждут выступлений глав ЦБ в Джексон-Хоуле

По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС выросли на 0,57% и 0,53% соответственно.

Рублевый индикатор сохраняет запал роста до зоны 1965-1970 пунктов, где проходит одно из ключевых сопротивлений по нему. Валютный РТС имеет тенденцию к достижению зоны 1055-1060 пунктов, через которую проходит линия сопротивления нисходящего тренда, длящегося с февраля 2017г.

Дальнейшее восстановление российского рынка акций возможно благодаря позитивной динамике нефтяных цен.

Вчерашний отчет от Минэнерго США, в котором сообщалось о сокращении запасов нефти на 3,327 млн. баррелей, бензина на 1,223 млн. баррелей и увеличении запасов дистиллятов на 28 тыс. баррелей, порадовал биржевиков. Также угроза урагана Харви, который может превратиться из шторма в ураган в случае выхода на берег, может повлиять на сокращение импорта сырой нефти на побережье Техасского залива. Кстати Харви может стать первым с 2008 года ураганом, который затронет Техас.

В результате стоимость эталонных марок Brent и WTI поднялась до уровней 52,50$ и 48,30$ за баррель соответственно. Ключевыми сопротивлениями по данным фьючерсам остаются уровни 54$ и 50$ за баррель соответственно.

Сегодня четверг и, безусловно, взор всех инвесторов сегодня будет обращен на начало симпозиума в Джексон-Хоуле. Как известно, главы ФРС и ЕЦБ выступят с речью на данной конференции. Выступления глав ожидаются в пятницу в 17-00 МСК и 22-00 МСК.

Для многих игроков речь Йеллен очень важна для формирования долгосрочных тенденций. На текущий момент, рынок все еще оценивает шанс на повышение ставки ФРС в этом году на уровне 50%.

А вот от Марио Драги мы можем так ничего не узнать. Не исключено, что он предпочтет не раскрывать своих карт.

Тем не менее, именно эти события подведут итог уходящей недели, и возможно изменят её вектор в случае возобновления спроса на американскую валюту.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.