Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24.08.2017

Российский рынок набрался храбрости

Несмотря на неоднозначный настрой инвесторов на иностранных площадках, российские фондовые индексы сегодня торгуются с повышением, также игнорируя небольшую просадку нефтяных котировок. ММВБ во второй половине дня повышается почти на 0,5%, уверенно торгуясь на 2-недельных максимумах после пробоя зоны сопротивления 1950-1960 пунктов. РТС демонстрирует более умеренный подъем из-за негативного влияния валютного фактора. Долларовый индекс повышается в пределах 0,3% до 1048 пунктов. Нефть Brentпытается удержаться над уровнем 52. Рубль торгуется с небольшим нисходящим уклоном.
Лучше рынка в сегменте наиболее ликвидных бумаг – акции «Башнефти», которые раллируют на 4,5%, отыгрывая известия о том, что суд взыскал с «Системы» в пользу «Башнефти» 136,3 миллиарда рублей по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 миллиарда рублей. В свою очередь представители АФК заявила о намерении обжаловать решение суда.
«ФосАгро» отчиталась о свих результатах за второй квартал и первое полугодие. Выручка компании за второй квартал по МСФО сократилась на 3%, а рентабельность по EBITDA составила 27%. По итогам первого полугодия совокупная выручка составила 89,1 млрд рублей. Чистая прибыль во втором квартале и первом полугодии упала на 33% и 53% соответственно. После публикации данных котировки «ФосАгро» снижаются более чем на 0,5%, из-за сокращения чистой прибыли.
Что касается перспектив дальнейшего подъема российского рынка, то они выглядят ограниченными. Во-первых, внешний фон не способствует активным покупкам. Во-вторых, Рост цен на нефть снова забуксовал, и свежих катализаторов пока не предвидится. А в-третьих, активность инвесторов в целом будет оставаться низкой в ожидании сигналов с симпозиума в Джексон-Хоул.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100