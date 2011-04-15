Российский рынок набрался храбрости

Несмотря на неоднозначный настрой инвесторов на иностранных площадках, российские фондовые индексы сегодня торгуются с повышением, также игнорируя небольшую просадку нефтяных котировок. ММВБ во второй половине дня повышается почти на 0,5%, уверенно торгуясь на 2-недельных максимумах после пробоя зоны сопротивления 1950-1960 пунктов. РТС демонстрирует более умеренный подъем из-за негативного влияния валютного фактора. Долларовый индекс повышается в пределах 0,3% до 1048 пунктов. Нефть Brentпытается удержаться над уровнем 52. Рубль торгуется с небольшим нисходящим уклоном.

Лучше рынка в сегменте наиболее ликвидных бумаг – акции «Башнефти», которые раллируют на 4,5%, отыгрывая известия о том, что суд взыскал с «Системы» в пользу «Башнефти» 136,3 миллиарда рублей по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 миллиарда рублей. В свою очередь представители АФК заявила о намерении обжаловать решение суда.

«ФосАгро» отчиталась о свих результатах за второй квартал и первое полугодие. Выручка компании за второй квартал по МСФО сократилась на 3%, а рентабельность по EBITDA составила 27%. По итогам первого полугодия совокупная выручка составила 89,1 млрд рублей. Чистая прибыль во втором квартале и первом полугодии упала на 33% и 53% соответственно. После публикации данных котировки «ФосАгро» снижаются более чем на 0,5%, из-за сокращения чистой прибыли.

Что касается перспектив дальнейшего подъема российского рынка, то они выглядят ограниченными. Во-первых, внешний фон не способствует активным покупкам. Во-вторых, Рост цен на нефть снова забуксовал, и свежих катализаторов пока не предвидится. А в-третьих, активность инвесторов в целом будет оставаться низкой в ожидании сигналов с симпозиума в Джексон-Хоул.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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