Нефть растет, пока снижаются запасы

Котировки черного золота марки Brent торгуются по 52 $ за баррель, недалеко от трехмесячных максимумов. Заметный рост котировок начался в конце июня, что совпадает с моментом начала снижения запасов нефтепродуктов в хранилищах США. Вот и вчерашняя публикация данных от Министерства Энергетики (EIA) США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов показала их снижение на 3.327 миллионов баррелей, что и подтолкнуло котировки к росту.

Сложно сказать, что будет дальше с ценами на нефть, так как с одной стороны с окончанием летнего периода запасы в США вновь могут начать расти, из-за снижения спроса, тогда нефть опять будет заметно дешеветь. С другой стороны, пятничная публикация данных от Baker Huhges показала снижение работающих буровых установок в США на 5 штук. А это очень показательно, так как с самого начала года они активно наращивали добычу нефти и количество буровых установок только росло. Также не стоит забывать и про ОПЕК, участников которой устраивает цена барреля нефти марки Brent в районе 55 $ за баррель. ОПЕК будет стремиться всеми способами удерживать примерно такие цены, а США сможет их обвалить, как только опубликуют данные о росте запасов в нефтехранилищах.

С технической точки зрения цены на нефть марки Brent смогут продолжить рост только после преодоления двухмесячных максимумов в районе отметки 53 $ за баррель. А пока эту отметку не пройдут, скорее всего так и будут оставаться в диапазоне 50-52.50 $ за баррель.



Владимир Чернов, ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн











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