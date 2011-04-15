Нефть закружил ураган

Котировки нефти продолжает штормить. В первой половине дня Brent всеми силами пыталась отстоять уровень 52, но на достижении 4-дневных максимумов в районе 52,40 актив встретил волну продаж и после падения к минимуму 51,26 завершил торги четверга на отметке 51,78.

Участники рынка довольно оптимистично восприняли данные Минэнерго по запасам нефти, хотя те сократились меньше прогнозов и были не такими внушительными, как на протяжении предыдущих недель. Также в поддержку цен выступил «ливийский фактор», где добыча на крупнейшем месторождении Шарара до сих пор не возобновилась.

В ход торгов вмешался еще один фактор, который рынок оценил двояко. Известия о приближении тропического циклона Харви в Мексиканском заливе поначалу были восприняты нефтетрейдерами с оптимизмом. Традиционно ухудшение погодных условий, которое грозит срывом поставок и добычи, считается фактором роста цен на нефть. Но, во-первых, пока шторм оценивается как ураган первой категории, а во-вторых, если судить по траектории продвижения Харви, район с наибольшим числом установок, скорее всего, останется неохваченным стихией.

Впрочем, этот фактор, если ураган усилится и достигнет третьей категории, все же может послужить хорошим подспорьем для котировок и «выправить» статистику, нивелировав окончание сезона вождения в США и уход НПЗ на сезонное техническое обслуживание.

В краткосрочной перспективе Brentнужно вернуться выше отметки 52, чтобы не растерять свой потенциал. Основное внимание в ближайшие дни будет направлено на сообщения Национального центра ураганов в Майами. Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельный отчет по числу активных буровых. Если мы снова увидим сокращение, котировки могут завершить торги на мажорной ноте.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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