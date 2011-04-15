Если делать ставку на рост российского рынка, то на сильные бумаги

Российский рынок акций закончил торги четверга на уровне 1973,50 пунктов по индексу ММВБ, показав подъем, равный 0,76%.

Недельное закрытие по рублевому индексу видится весьма позитивным, увеличивающим шансы на последующее растущее движение. Особенно если в ближайшие дни мы увидим пробой отметки 1989,77 пунктов на уровне которого образовался дневной/недельный фрактал на покупку.

В этом случае семинедельный «боковик» будет прорван наверх и целью подъема индекса выступит район 2020-2030 пунктов - зона максимумов апреля-мая, а уровень 2025 пунктов - верхняя полоса Боллинджера на неделях.

Как мы знаем из ТА, чем дольше длится любая консолидация, тем сильнее последующий выход из неё. Поэтому при развитии позитивного сценария всё может случиться довольно быстро.

При этом если посмотреть на двигателей рынка, то ими по-прежнему остаются сильные бумаги аля «Сбербанк». Привилегированные бумаги вчера легко поставили новый пик на уровне 147,90 рублей, но с большой вероятностью перепишут его уже в ближайшее время.

Фраза Уильяма Дж. О'Нил про «то, что кажется большинству слишком дорогим и рискованным, обычно поднимается еще выше» в очередной раз бьет не в бровь, а в глаз.

С момента восстановления рынка с 15 июня, сам индекс ММВБ с минимумов укрепился на 11,21%, обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» выросли за этот же период на 32% и 35,32% соответственно.

«Газпром» вырос на 4,57%; «Роснефть» на 3,43%; «Лукойл» на 11,26% и ГМК на 20,09%.

Получается, что ГМК показывает динамику «лучше рынка» с коэффициентом 2 к 1, «Сбербанк» 3 к 1, «Лукойл» на уровне, а вот «Роснефть» и «Газпром» динамику «хуже рынка» с коэффициентами 0,3 и 0,4 соответственно.

Таким образом, в случае если сценарий роста получит свою реализацию, ставку я советую делать на акции «Лукойла», ГМК «Норильского Никеля» и бумаги «Сбербанка», так как, скорее всего, именно они и потянут за собой рынок.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд











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