На фондовые площадки прокрался оптимизм

Азиатские рынки снова не послушались своих коллег из США и выросли на торгах пятницы. Причем повышение было довольно приличным. Китайский Shanghai Composite подпрыгнул на 1,5%, достигнув максимального с января 2016 года уровня. Японские данные показали, что инфляция в стране продолжает расти, но крайне медленно движется к 2%-ному целевому уровню. В целом инвесторы весьма оптимистично настроены в преддверии выступлений Драги и Йеллен в Джексон-Хоул.

Европа открылась в плюсе вслед за площадками АТР. На этом фоне российские индексы с утра продолжают вчерашний подъем. ММВБ вплотную подошел к уровню 1980, уверенный пробой которого может открыть путь к отметке 2000 пунктов. Дополнительную поддержку отечественные бенчмарки получают со стороны цен на нефть, которые возобновили рост, возвращаясь выше уровня 52 по сорту Brent.

В ближайшие дни котировки черного золота могут заметно вырасти благодаря урагану Харви у берегов США, который сегодня уже усилился до второй категории и может стать самым сильным в стране за последние 12 лет. Это грозит срывом производства и поставок энергоносителей, и, соответственно, подразумевает ускорение процесса ребалансировки рынка.

Рубль открылся гэпом вверх, отыгрывая утренний подъем Brent. Однако продолжить восхождение валюта не смогла, и доллар, который не намерен уступать отметку 59 руб., уже вернулся на положительную территорию. На международном рынке американская валюта демонстрирует тенденцию к укреплению, подпитываемая оптимистичными ожиданиями относительно предстоящего выступления Йеллен. Если глава ФРС не разочарует, в последний час российских торгов доллар может заметно подняться от уровня 59 руб.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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